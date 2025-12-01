Ziua Națională a României- sărbătorită și la Botoșani

În anul în care se sărbătorește 107 ani de la Marea Unire, Ziua Națională a României a fost marcată la Botoșani printr-o serie de manifestări care au avut drept locație Centrul Istoric al municipiului, la care au participat botoșăneni de toate vârstele, animați de fiorul patriotic.

Imnul Național al României a fost intonat de corul Bisericii Militare din Botoșani iar serviciul religios a fost oficiat de un sobor de preoți în frunte cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

La parada militară au participat militari de la toate unitățile și instituțiile adiacente din municipiu, după care oficialitățile locale au susținut discursurile de rigoare.

La Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial, din Piața 1 Decembrie 1918, Botoșani, din Centrul istoric au depus coroane reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, ai Consiliului Judeţean, ai Primăriei şi Consiliului Local, ai Asociaţiei Veteranilor şi ai Garnizoanei Botoşani