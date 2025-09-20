sâmbătă 20 septembrie, 2025
ZIUA NAȚIONALĂ A CURĂȚENIEI – LET’S DO IT, ROMANIA!

Astăzi, 20 septembrie a.c., în cadrul Zilei Naționale a Curățeniei, a revenit conceptul Let’s do it, Romania! care are o singură misiune: o lume cu mai puține deșeuri.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani s-au alăturat acestui demers, iar în această dimineață au participat la activitatea de ecologizare.

Ziua Națională a Curățeniei, campanie demarată în anul 2009, își dorește să transmită un semnal de alarmă cu privire la importanța protejării mediului înconjurător, prin eliminarea deșeurilor din natură.

Sănătatea noastră depinde de sănătatea mediului în care trăim!

