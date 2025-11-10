ZIUA ARTILERIEI ROMÂNE

În urmă cu 182 de ani, prin Porunca Domnească nr.198 din 10 noiembrie 1843, dată de către domnitorul Gheorghe Bibescu, s-a legiferat înființarea primei baterii de artilerie a Țării Românești.

Acest document consfințește simbolic constituirea artileriei ca armă de sine stătătoare în corpul Armatei Române.

Cu acest prilej, jandarmii botoșăneni au deosebita plăcere de a transmite tuturor militarilor din Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” Botoșani cele mai sincere felicitări, urări de sănătate deplină și putere de muncă, precum și multe realizări pe plan profesional!

LA MULȚI ANI, ARTILERIȘTI ROMÂNI!