Zilele Săvinenilor 2025 – două zile de bucurie și unitate

În weekendul 13–14 septembrie 2025, orașul Săveni a trăit două zile pline de energie, tradiție și voie bună, la Zilele Săvinenilor – un eveniment apolitic care a arătat că, atunci când oamenii își dau mâna, se pot face lucruri frumoase pentru întreaga comunitate.

‍♂️ Ziua I – 13 septembrie 2025

Dimineața a început cu Crosul Săvinenilor, care a adunat pe traseu copii, tineri și adulți. Circulația a fost restricționată temporar, iar poliția și jandarmeria au vegheat ca totul să se desfășoare în siguranță.

Pe stadion a urmat Daciada Arlechino Moldova, competiție sportivă pentru tineri, plină de emoții și fair-play.

După-amiaza a fost rezervată sufletului: Festivalul Internațional de Folclor „Plaiuri Săvinene” a adus pe scenă ansambluri și artiști din România și Republica Moldova. Publicul s-a bucurat de cântec, dans și port popular adus de zeci de colective – de la fanfara din Sîngerei și ansamblurile „Floarea Soarelui”, „Basarabenii”, „Pescărușii Suliței”, „Datina”, „Sudarușca” și „Pruteanca”, până la artiști îndrăgiți ca Alexandru Brădățan, Otilia Botnari, Denisa Nicola Mântăluță, Cristina Ciovaga, Andra Costaș și Ofelia Florica Haranguș.

Atmosfera a fost una de sărbătoare, plinā de tradiții , voie bunā și folclor !

Ziua II – 14 septembrie 2025

A doua zi a fost dedicată Festivalului Luminilor, unde pietonala din Săveni s-a transformat într-un loc de poveste. Copiii au avut parte de un program artistic special, iar seara a strălucit în culori de lasere, neon și disco.

Cu regret, ansamblul de dans cu lumini nu a mai reușit să ajungă, din motive tehnice, dar atmosfera a fost completată de energia celor prezenți și de sutele de oameni care au aprins seara cu zâmbete și bucurie.

Mulțumiri din suflet

Un asemenea eveniment nu putea reuși fără sprijinul și implicarea celor din jur:

Jandarmeriei și Poliției Rutiere, pentru siguranță și pentru grija față de participanți;

Doamnei Angela Crucichevici, șefa Secției de Cultură și Turism Ocnița, Republica Moldova – pentru colaborarea frumoasă;

Și mai ales voluntarilor din Săveni, care au stat la punctele de siguranță, au ajutat participanții și au demonstrat că spiritul comunității e viu și puternic.

Zilele Săvinenilor 2025 nu au fost doar un festival, ci un prilej de unitate, tradiție și prietenie. Participanții au arătat că se poate face cultură împreună, fără etichete și fără interese ascunse.

Săveniul a strălucit două zile și a dovedit că atunci când oamenii pun suflet, orașul devine mai viu ca niciodată