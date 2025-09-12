Zilele Europene ale Patrimoniului 2025 la Muzeul Județean Botoșani

Comunicat de presă
Cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului, ajunse la a XXXII-a ediție și celebrate în intervalul 12-14 septembrie 2025, Muzeul Județean Botoșani marchează, la nivelul structurilor sale, notabilul moment cultural:
- la Casa Memorială „Nicolae Iorga” din Botoșani, prezentarea tematică „Bunuri culturale mobile clasate în categoria Tezaur aflate în patrimoniul Casei Memoriale Nicolae Iorga”, organizată în parteneriat cu Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani (clasa a X-a B), subliniază valoarea patrimonială remarcabilă a pieselor instituției care omagiază figura marelui istoric;
- la Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi, ca eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional „George Enescu”, poate fi vizitată expoziția documentară „George Enescu pe continentul american”, o prezentare cronologică ce atestă prezența muzicianului pe scenele americane, ca dirijor sau ca solist al unor ansambluri orchestrale celebre (New York, Philadelphia, Cleveland), ca pianist sau ca violonist în recitaluri camerale;
- de asemenea, la Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi, sâmbătă, 13 septembrie, cu începere de la ora 14.30, elevul Tudor Prisacariu, de la Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani, va susține un recital de pian.