Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate

143 de ani de lectură publică la Botoșani!

De la inaugurarea sa în data de 14 noiembrie 1882, din inițiativa primarului Th. Boian, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” a fost un pilon al culturii și educației în Botoșani. Pentru a marca cei 143 de ani de la înființare, în perioada 10 – 14 noiembrie 2025, instituția organizează „Zilele Bibliotecii 2025” – o săptămână plină de expoziții, activități și manifestări culturale diverse.

Pe parcursul întregii săptămâni, vizitatorii vor putea descoperi expoziții care pun în valoare colecțiile bibliotecii și celebrează cultura. Astfel, în holul bibliotecii va fi prezentată expoziția „Autografe celebre în colecțiile Bibliotecii Județene «Mihai Eminescu» Botoșani”, cu autografe ale unor personalități marcante ale culturii române, precum Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu și Perpessicius. Secția de împrumut carte pentru adulți găzduiește expozițiile „La pas prin bibliotecile lumii”, „Colecția Biblioteca Polirom” și „Cărți vesele pentru zile ploioase”, iar Filiala nr. 2 Grivița prezintă „Biblioteca păcii – locul unde inimile zâmbesc” și „Sănătatea începe cu o carte bună”, aducând inspirație tinerelor generații.

Suita de manifestări cuprinde și numeroase activități dedicate copiilor și tinerilor, desfășurate în filialele bibliotecii, precum „Biblioteca, căsuța poveștilor copilăriei” și „Biblioteca – universul copiilor” (Filiala nr. 1 Primăverii, cu participarea elevilor de la Școala nr. 13 și Școala nr. 7)