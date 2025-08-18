ZILE DE VARĂ ALĂTURI DE POLIȚIȘTI

Ziua de 16 august 2025 a constituit un bun prilej de întâlnire a copiilor din cadrul şcolii de vară organizate de Școala Gimnazială nr.1 Blândeşti cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani.

Astfel, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității s-au întâlnit cu aproximativ 100 de copii şi voluntari implicaţi în proiect, adaptând mesajele și activitățile la specificul fiecărei comunități precum și vârstelor copiilor prezenți.

Astfel, cei prezenți au primit informaţii privind siguranța personală acasă, în fața calculatorului, pe stradă şi în locurile de agrement. Copiii au primit sfaturi cu privire la comportamentul pe care trebuie să îl adopte atunci când sunt singuri acasă, precum şi cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia atunci când siguranţa le este pusă în primejdie .

Siguranța în mediul online a fost una din temele aduse în discuţie, pentru că e vacanță și tentația de a petrece mai mult timp pe calculator, pe jocuri sau pe rețelele de socializare este mai mare. Polițiștii au atras atenția copiilor asupra consecințelor la care se expun printr-o utilizare neadecvată a internetului, în caz contrar, putând deveni foarte ușor victime ale cyberbullyingului.

Alături de poliţiştii de prevenire, invitaţii copiilor au fost şi cei din cadrul Serviciului Criminalistic, care au explicat care sunt activităţile desfăţurate de ei, cum se face o amprentare şi ce activităţi presupune cercetarea la faţa locului. Invitatul special al evenimentului a fost Puma, câinele specializat pe identificare urme din cadrul serviciului. Copii au aflat cum sunt folositţi câinii poliţişti în identificarea şi prinderea infractorilor, în căutarea persoanelor dispărute sau în descoperirea probelor.

Întâlnirile au avut un caracter interactiv, copiii participând activ la discuţii, răspunzând la intrebări şi implicându-se în exerciţii practice adaptate vârstei lor. La final , toţi participanţii au primit materiale realizate în cadrul parteneriatului derulat de IPJ Botoşani cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică – Consiliul Judeţean Botoşani.