Zi de 13 cu ghinion: Amenzi de 30.000 lei pentru trei șoferi români în PTF Stânca

Echipa comună formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali au descoperit, în urma unor controale efectuate asupra unor microbuze, conduse de cetățeni români, ascunsă și nedeclarată, cantitatea totală de 5.500 de țigarete și 87 de litri de alcool.

În data de 13 august a.c., în intervalul orar 01.30-02.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, pe sensul de intrare în țară, s-au prezentat la controlul de frontieră trei bărbați, cetățeni români, cu vârste cuprinse între 26 și 33 de ani, la volanul unor microbuze, înmatriculate în R. Moldova.

În baza profilului de risc, echipa comună de control formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra mijloacelor de transport, ocazie cu care a fost descoperită ascunsă și nedeclarată, în bagajele acestora, cantitatea totală de 5.500 țigarete și 87 litri de alcool.

Conform prevederilor legale, persoanele au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 30.000 de lei, iar bunurile, estimate la o valoare de aproximativ 5.100 de lei au fost ridicate în vederea confiscării.