Zeci de profesori și elevi ai Colegiului Național „A.T. Laurian”, antrenați în programul Erasmus+

Comunicat

Câteva zeci de profesori și elevi ai Colegiului Național „A.T. Laurian” au fost în schimb de experiență în alte țări, în anul trecut școlar, grație unui proiect de Acreditare, Erasmus+. Aflat în al treilea an de implementare la colegiul botoșănean, proiectul ce are ca domeniu educația școlară, a permis patru deplasări în Cehia, Lituania și Franța.

Republica Cehă a fost locația unde patru cadre didactice din Laurian au participat la cursul Education for Sustainability, organizat de ITC International Training Center în Praga, în iunie 2025. Scopul a fost învățarea unor noi metode pedagogice care să motiveze creativitatea și inovarea. În Lituania, un alt profesor a participat la un Job-shadowing pentru a-și dezvolta competențele profesionale în domeniul managementului educațional. Stagiul de observare s-a derulat în Kaunas, în luna mai a acestui an și tot în Kaunas, nouă elevi, însoțiți de două cadre didactice, au realizat o excursie ce și-a propus îmbunătățirea competențelor sociale și civice, spiritul de inițiativă și antreprenoriat. În aceeași perioadă și cu aceleași scop educațional, alți zece elevi, însoțiți de alți doi profesori, au fost la Calais, în Franţa.

Principalele teme abordate în cadrul mobilităților au fost: interculturalitatea, cetățenia europeană, voluntariatul și actualul context de învățare. Elevii au învățat să colaboreze eficient într-un mediu internațional, lucrând în echipă cu elevi din alte țări și respectând ideile și perspectivele diferite. Participanții la excursiile didactice au înțeles mai bine diversitatea culturală europeană și importanța toleranței, ceea ce i-a ajutat să devină mai deschiși și mai adaptabili într-un mediu multicultural. Aceștia au desfășurat numeroase activități împreună cu elevii francezi sau lituanieni, s-au legat prietenii, au început sa se cunoască mult mai bine. În Franța, spre exemplu, sunt elevi de mai multe naționalități, care sunt tratați în mod egal, diversitatea fiind încurajată chiar și prin intermediul afișelor de pe holuri. Laurienii au descoperit o comunitate școlară tolerantă și o capacitate deosebită de a integra atât grupuri etnice locale cât și participanții la mobilitate.

În cadrul mobilităților, dezvoltarea durabilă și protecția mediului au fost promovate prin activități de conștientizare, vizitarea de expoziții dedicate acestor teme, metodele de informare a cetățenilor privind protecția mediului și trierea selectivă a deșeurilor. Totodată, au descoperit exemple de bune practici în ceea ce privește sustenabilitatea – cum ar fi utilizarea materialelor reciclabile, gestionarea eficientă a deșeurilor sau amenajarea spațiilor verzi.

”Am învățat să respect opiniile și culturile diferite, să promovez dialogul deschis și să colaborez eficient într-un mediu multicultural. Această experiență m-a făcut mai conștientă de importanța participării active în comunitate și de rolul meu ca cetățean european responsabil.”, „Am participat la ore de educație civică. Am învățat să respectăm reguli și valori civice într-un alt sistem educațional.” „Am învățat ce înseamnă participarea activă în societate, drepturile si responsabilitățile noastre de cetățeni europeni.” „Această mobilitate mi-a oferit o nouă perspectivă, am avut ocazia de a participa activ la orele de curs ale elevilor, având inclusiv oportunitatea de a răspunde la întrebările acestora cu privire la sistemul nostru de învățământ şi la oraşul Botoşani. În plus, am putut răspunde şi la întrebările profesorilor în ceea ce priveşte materia abordată în ora respectivă.”, sunt câteva rânduri din explicațiile date de elevi după întoarcerea din mobilități.

„Pentru colegiul nostru, mobilitățile reprezintă un prilej de colaborare europeană și vizibilitate, iar pentru comunitate sunt create și constituie exemple pozitive pentru alți tineri care doresc să se implice în proiecte educaționale de același tip. Le mulțumesc cadrelor didactice care se implică și atrag aceste oportunități, doamnei profesoare Rodica Mighiu, în mod special.”, este declarația lui Ioan Onofrei, director al Colegiului Național „A.T Laurian” Botoșani.

Colegiul are o tradiție în ceea ce privește accesarea fondurilor europene pentru activitatea didactică, doar în anul școlar trecut, pe lângă activitățile din cadrul proiectului de acreditare din domeniul educaţiei şcolare, s-au derulat din fonduri Erasmus + și cele din proiectul de acreditare din domeniul formare profesională – aflat în al II-lea de implementare, cele din proiectul de parteneriat pentru cooperare, coordonat de Université de Bretagne Occidentale, anul al II-lea de implementare, precum și activitățile presupuse de mai multe proiecte eTwinning.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027, se axează pe impactul său calitativ și contribuie la crearea unor societăți mai favorabile incluziunii și cu un nivel mai mare de coeziune, mai ecologice și mai pregătite din punct de vedere digital.