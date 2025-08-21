Violența în familie l-a dus la arest

La data de 20 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 47 de ani, din comuna Mihai Eminescu, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie. Din cercetări a reieșit faptul că acesta, în aceeași zi, în timp ce se afla la domiciliu, pe fondul unor discuții în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe soția, provocându-i leziuni care au necesitat îngrijiri medicale. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate pentru infracțiunea menționată mai sus.