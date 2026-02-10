Viitori ofițeri de poliție, în practică la Botoșani. 29 de studenți ai Academiei de Poliție se află, în această perioadă, în practică la Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani

Pe parcursul acestei etape de formare profesională, studenții au ocazia să își completeze pregătirea teoretică prin activități practice desfășurate alături de polițiști cu experiență. Aceștia sunt implicați în misiuni și activități specifice domeniului ordinii publice și al investigațiilor criminale, familiarizându-se cu modul de lucru din teren, procedurile operative și responsabilitățile profesiei de polițist.

Stagiul de practică reprezintă un pas important în dezvoltarea lor profesională, oferindu-le posibilitatea de a dobândi experiență practică, de a se integra într-un colectiv cu experiență, într-un mediu bazat pe profesionalism și spirit de echipă.