marți 10 februarie, 2026
Viitori ofițeri de poliție, în practică la Botoșani. 29 de studenți ai Academiei de Poliție se află, în această perioadă, în practică la Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani

Viitori ofițeri de poliție, în practică la Botoșani. 29 de studenți ai Academiei de Poliție se află, în această perioadă, în practică la Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani

Studenți Academia de Poliție (2)Pe parcursul acestei etape de formare profesională, studenții au ocazia să își completeze pregătirea teoretică prin activități practice desfășurate alături de polițiști cu experiență. Aceștia sunt implicați în misiuni și activități specifice domeniului ordinii publice și al investigațiilor criminale, familiarizându-se cu modul de lucru din teren, procedurile operative și responsabilitățile profesiei de polițist.

 Stagiul de practică reprezintă un pas important în dezvoltarea lor profesională, oferindu-le posibilitatea de a dobândi experiență practică, de a se integra într-un colectiv cu experiență, într-un mediu bazat pe profesionalism și spirit de echipă.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus