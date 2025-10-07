Valeriu Iftime: ” Suntem în etapa în care reparăm greșelile din trecut ”

Ceea ce nu s-a văzut din exterior, și ceea ce am constatat și eu cu dezamăgire, a fost cât de multe lipsuri am acumulat în atâția ani de indiferență administrativă. Proiecte blocate, lăsate de izbeliște, doar pe hârtie, oportunități pierdute, inițiative care ar fi putut schimba direcția județului dacă cineva ar fi avut curajul să le valorifice la timp… Ani de zile s-au pierdut din cauza lipsei de viziune, dar și a unei legături solide cu Bucureștiul, cu decidenții politici.

În multe privințe, pur și simplu trebuie să o luăm de la 0 și asta, dragi botoșăneni, nu se face peste noapte. Apa, canalizarea și legătura cu autostrăzile sunt subiecte pe care nimeni nu le-a luat în serios. Ani la rând, s-a vorbit mult și s-a făcut puțin. Am ajuns să căutăm soluții pentru fose nevidanjabile, în loc să dezvoltăm infrastructura de bază de care depinde un trai mai bun.

E mult de recuperat, asta nu înțelege multă lume, dar vă asigur că nu stăm pe loc. Proiectul de alimentare cu apă este deja demarat – am depus documentația și așteptăm semnarea contractului de finanțare, ca să putem începe lucrările.