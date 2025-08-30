Valeriu IFTIME: Fără o rețea de drumuri interconectate, nu putem avea dezvoltare!

Lipsa de interes privind proiectele mari, strategice, pentru județul Botoșani ne-a afectat mai mult decât ne-am fi putut imagina. Pe lângă faptul că poziția geografică în care se află județul ridică provocări în ceea ce privește conectivitatea cu alte orașe mari ale țării, indiferența cu care a fost tratată însăși ideea de conectivitate a însemnat o piedică în procesul de dezvoltare a Botoșaniului.

În mandatul de față tocmai asta încerc să corectez. Legătura noastră cu centrele urbane mari este extrem de importantă, iar fără o rețea de drumuri interconectate nu putem avea dezvoltare, cel puțin nu în ritmul așteptat. Ce investitori ar alege să vină la Botoșani fără drumuri de calitate și legături rapide cu autostrăzile? Încetul cu încetul, zona noastră își pierde atractivitatea pentru investitori și e o realitate alarmantă. Degeaba avem resurse locale și un patrimoniu cultural bogat, dacă stagnăm și nu avem infrastructură pentru ca acești investitori să se dezvolte la noi.