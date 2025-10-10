Valeriu Iftime: ” Botoșaniul este printre singurele județe în care nu există niciun parc eolian”

Dezvoltarea unei economii locale puternice înseamnă, pe lângă apă, canalizare sau gaz, și investiții în energia electrică. Vedem cu ochiul liber cum, pe măsură ce lumea se dezvoltă, nevoia de energie electrică e din ce în ce mai mare.

Dacă vă vine să credeți, Botoșaniul este printre singurele județe în care nu există niciun parc eolian. Or, dacă vrem să susținem și acest segment de dezvoltare și să includem județul pe harta dezvoltării economice, avem nevoie de investiții serioase în infrastructura energetică.

Vestea bună este că avem în plan realizarea unei stații electrice de 400 kV la noi în județ, despre care voi discuta mai multe în luna noiembrie cu reprezentanții Transelectrica, Dispeceratul Energetic Național (DEN), Delgaz Grid și Electromontaj.