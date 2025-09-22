Valeriu Iftime: Am trăit cel mai mare meci din istoria fotbalului botoșănean!

Astfel de momente ne trezesc bucuria și mândria de a fi împreună, dar și o mare responsabilitate: dacă vrem să mai trăim asemenea seri, trebuie să facem pasul spre modernizare. Avem nevoie de parcări mai multe, servicii mai bune și, mai ales, de un stadion pus la punct, pe măsura pasiunii și victoriilor care vor veni. Mă voi ocupa ca această chestiune să fie o temă pe care autoritățile o vor lua în seamă, astfel încât bucuria fotbalului să fie trăită la maximum, iar condițiile să fie demne de o echipă de renume.