Valeriu Iftime: ”Avem toate șansele să implementăm proiectele majore de infrastructură județeană (apă, gaz, canalizare), dacă ne ținem de ele”

M-am întors de la Bruxelles cu un gând clar – dacă știm să punem problema, comunicăm clar ce avem nevoie și insistăm să găsim o soluție, e imposibil să nu primim sprijin. Așa că vechile administrații nu au nicio scuză pentru lipsa de proiecte strategice, pur și simplu nu s-a vrut. Deschidere și sprijin au existat dintotdeauna, ne-a lipsit doar interesul. De aceea am și rămas în urmă cu aproape 10 ani față de alte județe.

Au fost 3 zile în care nu doar că am câștigat cel mai valoros schimb de experiență de până acum în materie de administrație de calitate, ci am prins încredere că da, avem toate șansele să implementăm proiectele majore de infrastructură județeană (apă, gaz, canalizare), dacă ne ținem de ele. Am strâns toate informațiile necesare, inclusiv legate de parteneri și potențiale finanțări viitoare, pentru că acesta este pasul următor, și consider că județul e gata să treacă la treabă.

Proiectele de care vorbesc de atâta vreme nu sunt himere, cum m-au criticat unii, sunt, însă, foarte complexe și necesită timp, colaborări solide cu parteneri și fonduri, adică lucruri la care nu s-a aruncat nimeni până acum în Botoșani.