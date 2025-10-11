UTILAJ AGRICOL ÎN VALOARE DE 35.000 DE EURO, RECUPERAT DE POLIȚIȘTII DIN BOTOȘANI

La data de 11 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele a doi bărbați de 24, respectiv 39 de ani, ambii din orașul Săveni, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 3–6 octombrie a.c., cei doi ar fi sustras, de la o fermă din comuna Vârfu Câmpului, un utilaj agricol compus dintr-un tractor și un plug, în valoare totală de aproximativ 35.000 de euro, motivând că persoana vătămată le-ar datora bani.

Ulterior, aceștia ar fi vopsit utilajul în culoarea albastră, ar fi șters seria de identificare și l-ar fi vândut unei persoane din județul Botoșani.

În urma activităților investigative și a cercetărilor desfășurate de polițiști, utilajul a fost identificat într-o comună din județul Botoșani și a fost recuperat, fiind restituit persoanei vătămate.

Cei doi bărbați bănuiți de comiterea faptei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior instanța de judecată a dispus arestarea lor preventivă.

Aceștia se află, în prezent, în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.