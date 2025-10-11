sâmbătă 11 octombrie, 2025
UTILAJ AGRICOL ÎN VALOARE DE 35.000 DE EURO, RECUPERAT DE POLIȚIȘTII DIN BOTOȘANI

La data de 11 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele a doi bărbați de 24, respectiv 39 de ani, ambii din orașul Săveni, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 3–6 octombrie a.c., cei doi ar fi sustras, de la o fermă din comuna Vârfu Câmpului, un utilaj agricol compus dintr-un tractor și un plug, în valoare totală de aproximativ 35.000 de euro, motivând că persoana vătămată le-ar datora bani.

Ulterior, aceștia ar fi vopsit utilajul în culoarea albastră, ar fi șters seria de identificare și l-ar fi vândut unei persoane din județul Botoșani.

În urma activităților investigative și a cercetărilor desfășurate de polițiști, utilajul a fost identificat într-o comună din județul Botoșani și a fost recuperat, fiind restituit persoanei vătămate.

Cei doi bărbați bănuiți de comiterea faptei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior instanța de judecată a dispus arestarea lor preventivă.

Aceștia se află, în prezent, în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.

