Un tir s-a răsturnat pe E 58, în localității Copălău – circulația este blocată

Un accident rutier a avut loc, noaptea trecută, pe E 58, în localitatea Copălău. Un tir încărcat cu bere s-a răsturnat pe partea carosabilă, blocând circulația în zonă.

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Copălău.

Aceștia au constat faptul că nu erau persoane încarcerate. Șoferul autoturismului a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportat la spital.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, fiind deconectate bornele bateriilor.

Se intervine în continuare pentru degajarea carosabilului de marfa împrăștiată, fiind solicitate două utilaje grele pentru ridicarea autocamionului.