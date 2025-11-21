Un tir s-a răsturnat la Vorona; șoferul a fost spitalizat

Un bărbat a fost rănit după ce tirul pe care îl conducea s-a răsturnat pe marginea DJ 208C, în localitatea Vorona. Accidentul a avut loc vineri dimineață. La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și ambulanța de terapie intensivă mobilă SMURD. Salvatorii au constatat că șoferul era încarcerat. În urma unei intervenții extrem de dificile, pompierii au depus eforturi susținute și au folosit tehnici specializate pentru a extrage în siguranță șoferul încarcerat. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu. Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.