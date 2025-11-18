Un tânăr s-a suit pe monumentul din Centrul Istoric și distracția l-a costat 1000 lei

În data de 15 noiembrie 2025, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine și liniște publică, au fost direcționați în Centrul Istoric de către Serviciul Dispecerat, unde o persoană de sex masculin era urcată pe monumentul aflat în Piața 1 Decembrie, care realiza o transmisie live cu telefonul mobil. Persoana a fost somată să coboare de pe monument, atrăgându-i-se atenția că această faptă constituie contravenție, potrivit H.C.L. nr.44/2025, sancționându-se cu amendă cuprinsă între 1000 lei și 2500 lei.

Art. 7 (1) lit.e) din H.C.L. nr.44/2025, privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea, înfrumusețarea și păstrarea ordinii și curățeniei în Municipiului Botoșani, prevede: ”Cetățenii au următoarele obligații și responsabilități: e) Să folosească mobilierul urban și amenajările publice doar în scopul destinației acestora, fiind interzis a dormi pe bănci, pe spațiile verzi, amenajările florale, urcatul/șezutul pe monumente, pervazurile și treptele clădirilor, marginea fântânilor arteziene, marginea trotuarelor, aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Botoșani;” Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amenda minimă de 1000 lei.

Reamintim că, grandiosul monument care domină Piaţa 1 Decembrie 1918 din Centrul vechi al municipiului Botoşani, cu denumirea inițială şi cea mai completă „Compania de mitraliere maior Ignat „în atac”, este opera sculptorului Horia Miclescu.