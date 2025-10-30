joi 30 octombrie, 2025
Un pompier militar s-a pensionat. Colegii îi mulțumesc pentru ceea ce a oferit echipei

Un pompier militar s-a pensionat. Colegii îi mulțumesc pentru ceea ce a oferit echipei

De mâine, colegul nostru, plutonier adjutant șef Landi Turiceanu, din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, lasă în urmă o frumoasă carieră de pompier militar.
Anii petrecuți în slujba oamenilor au fost plini de devotament, curaj și profesionalism, iar amintirea lor va rămâne în sufletele noastre.
Îți mulțumim, Landi, pentru tot ceea ce ai oferit echipei, pentru exemplul personal și pentru înțelepciunea cu care ai inspirat pe toți cei din jur.
Îți dorim sănătate, liniște și multe bucurii pe noul drum, alături de cei dragi!

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus