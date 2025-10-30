Un pompier militar s-a pensionat. Colegii îi mulțumesc pentru ceea ce a oferit echipei

De mâine, colegul nostru, plutonier adjutant șef Landi Turiceanu, din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, lasă în urmă o frumoasă carieră de pompier militar.

Anii petrecuți în slujba oamenilor au fost plini de devotament, curaj și profesionalism, iar amintirea lor va rămâne în sufletele noastre.

Îți mulțumim, Landi, pentru tot ceea ce ai oferit echipei, pentru exemplul personal și pentru înțelepciunea cu care ai inspirat pe toți cei din jur.