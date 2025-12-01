Un pompier care a intervenit prompt, ajutând victimele unui accident, a primit „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”

Se îndrepta spre casă. Îl așteptau familia și prietenii, pregătiți să-l sărbătorească de Sfântul Andrei. Nu bănuia că avea să trăiască din nou o clipă care îi va testa spiritul civic și pregătirea profesională, însă, traficul îngreunat i-a atras imediat atenția.

Plutonierul Andrei Puiu, din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani nu a ezitat nicio secundă. A coborât din mașină și s-a apropiat, în fugă, de mulțimea adunată lângă trecerea de pietoni, cu aceeași determinare cu care acționează la fiecare apel de urgență.

Ajuns lângă grupul de oameni, a înțeles imediat gravitatea situației.

Două femei fuseseră lovite de o mașină. Una dintre ele era sub un autoturism parcat, unde fusese proiectată, rănită și speriată. Cealaltă era întinsă pe asfalt, inconștientă.

Pompierul s-a apropiat de cele două victime, le-a verificat semnele vitale și le-a oferit primul ajutor. În același timp, a luat legătura cu colegii din dispeceratul integrat ISU – SAJ, dar și cu echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, care se îndreptau spre locul accidentului. Le-a transmis informații esențiale despre starea victimelor, tipul leziunilor și măsurile pe care le luase pentru a le ajuta.

Calmul și experiența acumulată de Andrei, dobândite în misiuni anterioare, au făcut diferența. El a ajutat cele două femei până la sosirea echipajelor medicale.

Este povestea unui om care a ales să fie acolo când era nevoie, un gest simplu și curajos care a adus alinare și speranță.

Cei care îl cunosc pe plutonierul Andrei Puiu știu că nu este pentru prima dată când ajută semenii și în timpul liber. Cu doi ani în urmă, acesta a acordat primul-ajutor unui tânăr grav rănit după explozia unei anvelope, a sunat la 112 și a ajutat la mobilizarea donatorilor de sânge, salvând astfel viața victimei.

Pentru aceste fapte, Andrei a primit „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”.

Această poveste evidențiază, din nou, dedicația celor care aleg să protejeze, indiferent de circumstanțe. Este un exemplu de altruism și profesionalism.