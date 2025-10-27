Un incendiu violent a mistuit un depozit de furaje din Icușeni Vale. Intervenția pompierilor a durat nouă ore

Noaptea trecută, un incendiu violent a cuprins o anexă și un depozit de furaje dintr-o gospodărie din localitatea Icușeni Vale. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vorona.

La sosirea echipajelor, ardeau intens anexa (aprox. 120 mp) și circa 20 de tone de furaje. Intervenția a durat peste nouă ore, fiind necesară verificarea fiecărui metru pătrat pentru a elimina riscul de reaprindere.

Din păcate, 30 de păsări au pierit în incendiu, însă pompierii au reușit să salveze casa, o vacă și cinci porci.