Un incendiu violent a avut loc joi dimineață, la o stână din localitatea Mitoc

Un depozit de furaje a fost cuprins de flăcări. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coțușca și Stației Săveni, cu două autospeciale de stingere, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Mitoc, cu un buldoexcavator și o cisternă. La sosirea forțelor de intervenție la fața locului, ardeau aproximativ 45 de tone de furaje. Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor s-a acționat aproape patru ore. Intervenția a fost una de durată deoarece trebuia verificat fiecare metru pătrat pentru a elimina riscul de reaprindere. Au fost salvate adăpostul de animale și aproximativ 15 tone de furaje. Cauza probabilă: acțiune intenționată. Cazul este investigat de Poliție. Pompierii militari rămân mobilizați 24/24 pentru a răspunde rapid oricărei situații de urgență și pentru a acorda ajutor specializat celor aflați în pericol.