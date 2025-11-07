sâmbătă 8 noiembrie, 2025
Un incendiu s-a produs vineri după-amiază, într-o gospodărie din localitatea Silișcani

Trei anexe — o bucătărie de vară, o magazie și un adăpost de animale — au fost cuprinse de flăcări. Alarma a fost dată de vecini.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești și Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gorbănești.
La sosirea forțelor de intervenție, ardeau deja cele trei anexe în totalitate, însă pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la locuință. Suprafața afectată: aproximativ 50 de metri pătrați.
Cauza probabilă: jar căzut din sobă pe materiale combustibile.
Recomandări pentru prevenirea incendiilor:
▪️nu lăsați sobele sau alte mijloace de încălzire nesupravegheate;
▪️nu introduceți lemne mai lungi decât vatra focarului;
▪️nu lăsați ușa sobei/centralei deschisă;
▪️nu supraîncălziți soba;
▪️montați în fața sobei o bucată de tablă (0,50 x 0,70 m);
▪️nu uscați haine pe sobă sau în apropierea acesteia;
▪️stingeți focul pe timpul nopții;
▪️nu lăsați copiii singuri în casă atunci când este aprins focul.

 

