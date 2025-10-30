joi 30 octombrie, 2025
Un incendiu a mistuit 35 tone de furaje la Draxini

În această după-amiază, din această cauză, aproximativ 35 de tone de furaje au ars într-o gospodărie din localitatea Draxini. Alarma a fost dată chiar de proprietar, care a observat că iese fum din mijlocul depozitului de furaje.
La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale cu apă și spumă, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bălușeni.
Aceștia au constatat că ardea depozitul de furaje și au acționat rapid, astfel încât flăcările să nu se extindă la construcțiile din gospodărie.
Intervenția a durat mai bine de trei ore.

 

