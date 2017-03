Un fost consilier guvernamental arată cum sunt fraudate concursurile de angajare la stat

Cristian Botan, de loc din Focșani, a creat în anul 2012 pe internet platforma PublicJob.ro cu scopul de a combate situațiile frecvente de favoritism și nepotism la angajările în sectorul public. Site-ul a fost adoptat de Guvern drept posturi.gov.ro, unde sunt centralizate aproape toate angajările și promovările din sectorul public. Cooptat în echipa lui Victor Ponta în funcția de consilier al prim-ministrului, acesta a fost concediat când Guvernul Grindeanu a depus jurământul. Experiența în administrația centrală a fost de bun augur pentru că tânărul Cristian BOTAN dezvăluie care sunt cele mai frecvente metode de a frauda concursurile de angajare la stat. Iată ce declară acesta pe rețeaua facebook :

În ultimii 5 ani am urmărit îndeaproape concursurile de angajare în administrație. Pentru încurajarea transparenței și combaterea situațiilor frecvente de favoritism și nepotism, în 2012 am creat platforma PublicJob.ro, adoptată ulterior de Guvern drept posturi.gov.ro, unde sunt centralizate aproape toate angajările și promovările din sectorul public. Contrar tradiției, fără a costa câteva milioane de Euro, portalul posturi.gov.ro a devenit cel mai accesat site guvernamental, cu mai bine de 2.3 milioane vizitatori unici și 68 milioane vizualizări ale anunțurilor. A fost recunoscut drept exemplu de bună practică în cadrul Conferinței Internaționale Anti-Corupție din Brazilia (2012), la Summitul Open Government Partnership de la Londra (2013), iar ca urmare a creării acestuia am avut onoarea de-a fi inclus în topul New Europe 100 al celor mai importanți inovatori din Europa Centrală și de Est, realizat în parteneriat de Res Publica, Google, Financial Times ș.a. (2014). În ciuda acestor succese, site-ul nu poate rezolva problema fundamentală cu care ne confruntăm în sectorul public, respectiv angajarea oamenilor nu pe baza lucrurilor pe care le cunosc, ci pe baza a cine îi cunoaște și îi recomandă. Mai jos sunt doar câteva dintre modalitățile prin care se facilitează fraudarea concursurilor de angajare în instituțiile publice: Metoda #1: Timpul alocat pentru înscrieri – se stabilește un interval cât mai scurt pentru depunerea dosarelor, astfel încât concurența să fie cât mai redusă. Acest interval este uneori de numai 5 zile, incluzând sfârșitul de săptămână. Rămân astfel 3 zile în care candidații de bună-credință trebuie să vadă anunțul, să-și adune documentele necesare dosarului și să se deplaseze fizic la instituție pentru a-l depune. Ca regulă de lucru, e mult mai simplu să fraudezi un concurs cu 3 candidați, decât unul cu 39 (apropo de postul de la Senat despre care v-am scris cu câteva zile în urmă). Metoda #2: Studiile necesare – se aleg domenii de studiu care n-au nimic de-a face cu activitatea funcției pentru care se organizează concursul. Spre exemplu, pentru funcția de inspector la Compartimentul Relaţii cu Publicul al unei primării din județul Iași se admit studii superioare în domeniul geografie. La fel și pentru funcția de consilier la Compartimentul Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale dintr-o casă județeană de asigurări de sănătate. Metoda #3: Documentele necesare pentru dosar – se solicită adeverințe, certificate, atestate sau diplome a căror obținere depășește calendarul stabilit pentru depunerea dosarelor. În absența acestor documente, dosarul este respins, iar ca o „pură coincidență” este destul de probabil ca unul dintre contracandidați să aibă deja toate aceste documente pregătite. Metoda #4: Subiectele pentru proba scrisă – se stabilește o bibliografie cât mai complexă, menită a descuraja candidații de bună-credință. Spre exemplu, pentru un post de director general în cadrul unui minister (concurs care se desfășoară în această perioadă, de altfel), bibliografia cuprinde 29 legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru și regulamente europene. Am făcut un exercițiu simplu și am adăugat toate cele 29 documente în același fișier Word, cu font Times New Roman de 12, la spațiere de un rând. Rezultă 2.377 pagini (898.741 cuvinte, 5.489.741 semne) pe care trebuie să le înveți în cele 12 zile stabilite între momentul în care postul a fost scos la concurs și ziua în care susții proba scrisă, adică o medie de 198 pagini/zi. Dacă totuși te încăpățânezi să încerci, atunci ia în calcul faptul că este destul de posibil ca unul dintre contracandidații tăi să aibă deja cele câteva subiecte de concurs posibile, adică va învăța cam o pagină pe zi, iar acest lucru îi va fi mai mult decât suficient pentru a obține punctaj maxim la proba scrisă. Metoda #5: Interviul – se departajează candidații chiar și la doar câteva puncte, suficiente însă pentru ca postul să meargă în direcția prestabilită. O situație interesantă este aceea în care unul dintre candidați lucrează deja în instituție sub o formă contractuală (detașat, angajat temporar ș.a.) și se prezintă pentru a fi intervievat ‘independent’ de oameni care-i sunt deja colegi de câteva luni sau uneori chiar de câțiva ani. Contestația față de rezultatul interviului este inutilă, dat fiind că nu poți compara prestația ta față de cea a contracandidatului care a obținut postul. Acestea sunt doar câteva dintre modalitățile simple prin care angajările în sectorul public sunt fraudate. Dacă astăzi ne este dat să remarcăm starea precară a sistemului nostru de sănătate, absența autostrăzilor, condițiile deficitare din învățământ, calitatea scăzută a serviciilor prestate de instituțiile noastre publice, dacă nu există jurnal de știri în care să nu fie prezentat cel puțin un caz de corupție, atunci toate acestea sunt în fapt consecințele principiilor greșite pe baza cărora se obțin posturile la stat. Avem nevoie de o reformă substanțială a administrației, cu accent pe transparență, evaluarea performanței și implementarea noilor tehnologii. În absența unei astfel de reforme, România va rămâne în continuare – așa cum spunea cineva – „ţara mătuşilor, ţara soacrelor, ţara nepoţilor, ţara cumnaţilor”. Pentru această reformă voi milita în continuare din afara sau din interiorul Palatului Victoria, în funcție de interesul și înțelepciunea celor aflați în Guvern.

Intrați pe contul https://www.facebook.com/cristianbotan.ro/posts/678824342304206 să citiți numeroasele reacții ale celor pățiți, care confirmă declarațiile lui Cristian BOTAN, din care redăm mai jos câteva dintre ele.

Adrian Popa Da, si eu am trecut prin experienta aceasta, si culmea ca la Ministerul Intergrarii Europene unde am candidat era si o taxa de 100ron. In fine, dupa ce am facut rost de toata bibliografia mi-am dat seama ca este imposibil de studiat intr-un timp atat d…Vezi mai mult

Delia Jurje Din păcate am trăit personal aceasta experienta a "concursului " pt. Un job la stat.Asa este cum spui Cristian Boțan, și as mai aducă încă una:jobul este pt.un serviciu/departament iar după concurs persoana aleasa ajunge în alta parte.Mie asa mi s-a în…Vezi mai mult

Valentina Petrea Am trecut prin toate cele 5 metode insirate, in moduri indirecte, cat si in moduri cat se poate de directe. Dupa 1 an de concursuri, probele scrise si interviurile experimentate mi-au lasat o scarba crunta, punctul culminant a fost cand mi-au pierdut u…Vezi mai mult

Gabriela Mindru Unele din cele de mai sus s-au intamplat si la un examen la care am participat la Ministerul Dezvoltarii, cu cativa ani in urma. Ai un plan de continuarea a presiunii pentru reformarea administratiei pentru perioada urmatoare?

Nicusor Felix Ghincea La Spitalul Giurgiu la sterilizare pentru ocuparea unui post de asistent medical so fi întâmplat la fel?o fi fost comisia formată din colegii doamnei câștigătoare a concursului?așa o fi fost?!poate verifică cineva ,Poliția DNA!!!

Mirela Dimache Si mai sunt multe de spus…de ex metoda de supraveghere a candidatilor la proba scrisa…unde cei favorizati vin deja cu ciornele facute si nu sunt controlati la fiecare pagina…sau cd ti se spune direct: " dar ce nu stiai ca postul e ocupat"…le am patit de 2 ori

Bogdan Paunica mi s-ar parea mai normal ca fiecare responsabil sa angajeze pe cine crede de cuviinta, si sa raspunda pentru activitate si rezultate. cu cat creste nivelul birocratiei si al regulilor, cu atat mai sigur este ca oricum va fi angajat cine trebuie, doar ca raspunderea ramane strict a sistemului ("nu eu l-am angajat, a castigat concursul")

Elena Amza Eu am inca toate documentele prin care pot demonstra cum a fost viciat intreg concursul pt ocuparea unui post temporar la IOMC – o mascarada patronata de managerul Institutului; am avut in intentie sa fac plangere penala dar mi-am spus ca voi pierde prea mult timp la politie, in instanta. Sefa serviciului resurse umane – organizator al concursului, a fost si candidat in acest concurs – te-apuca rasu' sau …plansu'

Stan Mihaela Esti foarte tare! Din pacate avem o tara bolnava tratata de "doctori" bolnavi. Nu vom reusi sa schimbam nimic. Stiti zicala" pestele…" Imi pare rau pentru tara asta.

Corina Corina Si ce-i de facut? Toate aceste lucruri se stiu, nimeni nu ia nicio masura, deci nu se va schimba nimic. Ne vom lovi in continuare de incompetenti aterizati pe pile si relatii pentru ca daca nu dai spaga, nici nu avansezi in functie, nici nu poti ocupa …Vezi mai mult

Cristian Siminiceanu Stim ca e un sistem infect poate nu total ,ciudat e ca iubesc Romania dar mie imposibil sa traiesc in ea ..Lipseste o revolutie a onestitatii dar nu se vrea,si no sa se vrea in 20 ani (sper sa fie ) Pana atunci voi fi aproape de pensie …pacat

Diana DS Eu am avut o experienta placuta la angajare (nu si dupa, din pacate). Am aplicat, am invatat, am trecut de ambele probe si am obtinut postul fara nici un fel de relatie. Si in plus, legislatia pe care am invatat-o mi-a fost extrem de utila si, ca pract…Vezi mai mult

Cezar S. Ioncef Mda…concursul e luni iar postul e ocupat de vineri. Tipic romaneste! Cum naiba sa mai evolueze tara asta?

Gelu Pionieru Au trecut 3 luni de când am experimentat 100% toate cele scrise mai sus. Au trecut aproximativ 2 ani de când pe alt post/instituție atât eu cât și soția mea ne-am lovit de cele scrise mai sus. Au trecut alți 4 ani de când am jurat ca nu am sa mai încer…Vezi mai mult

Îmi place · Răspunde · 6 ·

Alina Elena Eu am ajuns pana la faza de interviu unde m-au luat la intrebari complet nelegate de post, doar ca sa imi scada nota aia, ca la examen luasem punctajul maxim si postul nu era pentru mine… la alte posturi am vazut pe anunt niste cerinte incredibile, cum ar fi 9 ani de experienta pentru un post temporar, de studii medii de secretara.

Violeta Defta Am avut si eu astfel de experiente, desi refuzam sa le cred

Georgiana Balta Cred ca demult trebuia cineva sa expuna aceste "metode"! Va multumim

Radu M Oleniuc Postarea asta ar trebui sa aiba 3 milioane de shares. Cati bugetari socialisti avem in RO.

David Ica Aveti perfecta dreptate. Asa s-a procedat mereu, de aceea tinerii competenti parasesc tara, fiind scarbiti de sistem.

Carcaleteanu Sorin Nu numai la stat , ci si la alte societati . In momentul in care se publica postul, el este deja ocupat ( a se vedea si listele de la AJOFM) .

Sorin Constantinoaia Cristian Botan nu este ironic ce ți se întâmplă??? Nu-i nimic, te vei descurca.. ești băiat inteligent cu profesie nu politruc!

Gina Src Nu am crezut pana nu am simțit pe pielea mea.

Mai sunt metode:

*metoda contract de angajare pe o perioada de 1 luna. …Vezi mai mult

Weber Daniela Elvetienii au inventat un sistem care se chiama .. REFERENDUMUL FACULTATIV. , prin care orice lege data de parlament trebuie sa astepte (100 de zile) sa se vada reactia poporului la ea. Daca cel putin 50000 cetateni se opun legii, atunci sunt obligati de constitutie sa o supuna la referendum national. Rezultatele referendurilor sunt lege.

Cristian Siminiceanu Nu voi uita numele tau pagina e foarte bine lucrata , iti respectam munca , suntem mandri de tine si sa auzim numai de lucruri marete !

Loredana-Ionela Dumitraşcu Mult succes in continuare ! Sunt foarte trista de cele intamplate ! Ma regasesc in postarea dvs. la metoda nr 5

Selena Aron Din pacate ma inscriu si eu pe aceasta lista….Mai putem adauga "vechimea" expresa ceruta

Maria Mariana Adevarat! Ati descris lucrurile exact cum sunt in realitate. Lucrez in Ministerul Mediului de peste 17 ani si din pacate, asa fost intotdeauna. Sa vedeti ce aranjamente se vor face in curand cu ocuparea functiilor de conducere scoase "la concurs". Nic…Vezi mai mult

Georgeta Nicolaie si mai este o metoda: se organizeaza concursul si niciun candidat declarat admis. subiecte extrem de grele etc . se publica postul vacant din nou, iar de aceasta data, in urma concursul "pila" va fi declarata admisa.

Andrei Topdog Interviul. Acest sublim moment la care nu ai cum sa compari sau sa depui contestatie.

Bundoiu Ioana Si eu am patit la fel. Am trecut din 28 de doritori ai postului doar eu si cel care lucra temporar. La scris am avut cu 10 puncte peste el iar la oral eu minim adica 50 iar el 100. A luat postul cu brio. Dezamagire completa.

Man Laurian Morea Corect 100%….prin toate am trecut…am avut un contracandidat care a intrat pe cremșnit…

Valentin Nebunescu Ca specialist în administrație publică te susțin. După ce refendumul va deveni imperativ vom crea noi legi pentru curățarea aparatului funcționarilor publici de impostori.

Marceleta Sandu E trist ce Se intimpla in institutii, cu cat postul este mai bine platit, cu atat mai mult e sigur promis cuiva. Am trait experienta pe pielea mea chiar la inspectia muncii , o institutie care ar trebui sa controleze genul acesta de nereguli. Se da un…Vezi mai mult

François Bidonne Cate likeuri si ce lipsa de imaginatie bai Botan, observator la 15 ani. Da o sesizare ai facut pe undeva mai bidiviule? Sau doar ne tii captivati de filmul tau de 5 ani, 2 zile si 47 de secunde?

Nectara Gaitan Felicitări pentru ceea ce faci. Nu Nu am înteles de ce nu mai au nevoie de tine. Păcat! Succes in continuare!

Cristina Abi Da, am trecut prin asa ceva de cateva ori, iar in final am renuntat sa mai imi doresc un job la stat. De exemplu, am aplicat pentru un job la U.M. 02402 din strada Thomas Masaryk unde cu toate ca din cei 30 de candidati aveau dosar complet la data exam…Vezi mai mult

Iancu Iuliana Assta sm constatat toti.Cand incepem sa luam masuri pentru stoparea acestestor ilegalitati? Cand se stopeaza minciuna?

Mihaela Miky Nu a reusit oriunde a incercat…..cu Fac.de drept la stat cu 9 cu master la stat cu 10 , examene dupa anunturile publicate in doua săptămani ,, pierdute posturile la interviuri sau pe locul doi!Am obosit eu si el inca mai crede ca poate va reusi, la concursuri cu un singur post de juurist debutant, care sunt si foarte rare!

Ioan Catalin Frandes Multumim frumos!

Roxana Panchici Multumim tinere! Continua ceea ce ai inceput!

Cosmina Ion Jos palaria, Cristian!

