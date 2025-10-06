Un focar de rabie la o bovină din localitatea Hiliseu-Crișan, comuna Hiliseu-Horia

Astăzi a avut loc ședința Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Botoșani, prima ședință desfășurată în prezența noului prefect al județului, doamna prefect Raluca-Ștefania Curelariu.

În cadrul reuniunii, care a durat aproximativ 20 de minute, au fost analizate și aprobate măsurile privind prevenirea și controlul rabiei în rândul populației de animale sălbatice și domestice de pe teritoriul județului Botoșani, ca urmare a confirmării unui focar de rabie la o bovină din localitatea Hiliseu-Crișan, comuna Hiliseu-Horia.

De asemenea, s-a stabilit adoptarea unor măsuri pentru îmbunătățirea coordonării interinstituționale și pentru optimizarea modului de desfășurare a activităților Comitetului pentru Combaterea Bolilor, urmând ca, de acum înainte, ședințele comitetului să se desfășoare în format online, prin intermediul platformei Zoom, pentru a asigura o comunicare mai rapidă și eficientă între instituțiile implicate, dar și pentru o utilizare eficientă a timpului membrilor Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor.

Ședințele în format fizic ale Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor vor avea loc doar pentru toate situațiile în care DSVSA va recomanda acest lucru.