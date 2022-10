Un – doi” cu… Georgică MANOLE, la o rotundă Aniversare

Ne-am cunoscut la început de octombrie, 1972. Dată care marca debutul anului universitar în România. Am fost colegi de an și de grupă, la matematică-fizică. Dincolo de specialitate, eram pasionați de lectură / literatură, divertisment, sport. S-au scurs, de la prima noastră vedere, „câteva” toamne. Cu tot cu decorurile lor pastelate. Numai noi am rămas aceiași. Neschimbați în preocupări. Și prieteni. Buni, apropiați. Ne-am întâlnit, în repetate rânduri, în activități educative / culturale comune. Am scris despre acestea. Și nu numai. Am scris, cu încântare și – sper – obiectivitate, despre cărțile tale. Am realizat convorbiri / interviuri publice, în care te-am întrebat de și despre toate cele. Așa se face că, acum, nu mi-e deloc ușor, dar cred că am găsit, totuși, o întrebare pe care nu ți-am adresat-o niciodată. Iat-o:

- Ce răspundeai, Georgică Manole, în copilărie, când erai întrebat: ce vrei să te faci atunci când vei fi mare?

- E o întrebare care la un moment dat al evoluţiei pe scara vieţii s-a pus/se pune tuturor. Mai întâi ţi-o pun învăţătorii şi profesorii, apoi părinţii. Primul care mi-a pus-o a fost tata (Mihai Manole Stănilă). Fiind om al bisericii (cântăreţ bisericesc), ar fi dorit să mă fac preot. Am refuzat din prima fiindcă, pe atunci, mă îngrozea ceremonialul înmormântării. Când, prin faţa porţii noastre, trecea dricul cu mortul, eu plecam în cealaltă parte a curţii, nesuportând glasul sfâşietor al celor care-l boceau. Mama (Georgeta Manole) nu mi-a pus niciodată această întrebare, dar în discuţiile mele cu ea îi tot spuneam că vreau să mă fac profesor. A aflat şi tata această dorinţă a mea şi, cred, în sinea sa nu prea era de acord, că mă tot îndemna, de acum, să dau examen la un liceu din Ploieşti care avea un profil ce conducea către industria petrolieră. Nici n-am vrut să aud, astfel că, până la urmă, am căzut cu toţii de acord să dau examen la Liceul „Unirea” din Focşani. Pe când eram spre sfârşitul clasei a VIII-a la Popeşti, s-a întâmplat un lucru. Colegul de serviciu al tatei, celălalt cântăreţ bisericesc, avea un fiu, pe Lucian Cosma, elev la Liceul din Vidra și membru al colectivului teatral. Echipa de teatru a acestui liceu a venit cu o piesă pe care a jucat-o pe scena din Popeşti. M-a impresionat foarte mult şi m-am hotărât să dau admitere la Liceul din Vidra, un liceu aşezat în ceea ce geografii numesc Poarta Vrancei spre munţi. Părinţii mei n-au mai zis nimic, au fost de acord cu mine, astfel că am trecut prin Focşani (unde erau câteva licee), prin Odobeşti (unde era un liceu) şi m-am oprit la Vidra. S-a dovedit a fi o alegere extraordinară, o mână întinsă de divinitate. Un colectiv de profesori extraordinari, o atmosferă sănătoasă de studiu, o perfectă relaţie profesor – elev şi o bună ocazie de a cunoaşte prin colegi puritatea fiilor şi fiicelor acestor munţi şi chiar o parte din cărările Munţilor Vrancei. Şi nu e puţin lucru să ai parte de toate acestea şi încă altele în plus la vârsta unui licean: să faci sport de performanţă, să faci parte din echipa de teatru, să fii redactor al revistei „Mioriţa”, să fii prezentatorul spectacolelor cu care liceul cutreiera satele Vrancei etc.

Şi de aici nu a fost greu ca să ajung… profesor de matematică şi fizică.

Bine, mă bucur că am lămurit-o și pe asta!

Iar acum, comasez celelalte… 17 întrebări, mai mult sau mai puțin banale, într-una majoră. Și chiar dacă, la unele, știu sau anticipez răspunsurile, te rog, totuși, să fii cât se poate de generos, în speranța că rândurile noastre vor ajunge și sub ochii mai tinerelor generații de cititori. Așadar:

- Ce ai făcut în ultimii… 50 de ani, domnule Georgică Manole? (Și, suplimentar, ce proiecte ai pentru următorii…?)

- Întrebarea ta îmi aminteşte de una mai veche care circula imediat după Revoluţie: „Ce ai făcut în ultimii cinci ani, domnule…? Iar tu mă întrebi de ultimii 50 de ani? Uite, abia această întrebare mă sensibilizează şi conştientizez că am îmbătrânit deja. Acum 70 de ani am fost ÎNSĂMÂNŢAT în solul cu gust de vin al Popeştiului Vrancei. Acum 47 de ani, după terminarea facultăţii, am fost RĂSĂDIT în solul ce musteşte de cultură al Hăneştiului Botoşanilor, sol care mă va primi, sper cu prietenie, după trecerea dincolo de Styx. Ceva rădăcini tot mi-au mai rămas în solul vrâncean. Nu le-am uitat şi trec, din ce în ce mai rar, e drept, să mă încarc şi de acolo cu energie pozitivă. Am prins, ca şi tine, comunismul, Revoluţia şi suportăm împreună ce ne oferă postcomunismul. Am trecut prin primele două şi coabitez cu al treilea, mulându-mă timp de 50 de ani după tiparele umane propuse de Nietzsche, mai precis am făcut şi continui să fac un melanj între omul raţional (ca profesor, soţ, tată etc.) şi omul intuitiv (ca scriitor).

Scriu şi poezie, scriu şi umor, dar îmi place foarte mult să citesc şi apoi să emit puncte de vedere despre cărţile citite. În ceea ce priveşte comentariile mele literare, distinsul meu profesor de limba şi literatura română din liceu, scriitorul Vasile Lefter, îmi spunea cu ceva timp în urmă: „Ai un discurs critic elevat, faci trimiteri culturale cu mare ușurință, ai forță asociativă. Ce nu ai? Puțină aciditate, puțină răutate a criticului de care trebuie să se țină seamă. O cronică deschide și poarta unui alt punct de vedere mai puțin favorabil”. I-am răspuns : “Domnule profesor, aveţi dreptate! Nu sunt acid în critica pe care o fac. Eu mi-am propus ca demersul meu critic să vină dinspre o “explorare pozitivă” a oricărui text. Două evidenţe m-au făcut să procedez aşa: 1. Eu nu sunt licenţiat în filologie. În aceste condiţii mi-am luat ca aparat critic de bază câteva discipline auxiliare ( sociologia, psihologia şi filozofia), care este destul de evident. Dar, zic eu, în asta şi constă originalitatea discursului meu; 2. Legat de 1, n-am abordat criteriile “Noii Critici”, care şi-a făcut apariţia prin 1950, având ca metodă de lectură analiza de text, explicaţia textului, relaţiile între cuvinte etc., cea folosită şi ca instrument pedagogic chiar şi de DVS., denumită, mai nou, “close reading”, specifică celor cu studii filologice. Studiile mele superioare (matematică şi fizică) îmi permit, cu succes zic eu, să abordez metoda “distant reading”, adică demersul tehnicist, bazat pe scheme, analogii, trimiteri la citate, la grafice, la statistici etc.” Am momente când mai dau iama şi prin structuralism. Atâta pot. Dar, te asigur, cronicile mele sunt apreciate de autori.

Altceva, ce să mai spun? Am scris și am publicat 14 cărți. Sper să mai scot câteva. Țin rubrici săptămânale la câteva ziare botoşănene cum ar fi: „Actualitatea botoşăneană” (cronici literare), Botoşani 24.ro (momente de cultură) şi „ŞtiriBT” (rubrica „Loc de dat cu…epigrama” în care scriu şi cronici la cărţile epigramiştilor din ţară). Am înfiinţat un cenaclu literar, câteva reviste, pe altele le-am condus ca redactor-şef. Am coordonat, vreme de vreo trei decenii, activitatea școlilor din comuna Hănești…

Mai adaug eu: Georgică Manole nu are aversiuni, ba chiar privește cu înțelegere și simpatie boema. Dar nu este un boem. El întruchipează calitățile intelectualului activ, implicat, responsabil. La Georgică Manole, alesele calități umane, inteligența, cultura, harul scriitoricesc sunt dublate / susținute de o exemplară tenacitate și o rară capacitate de muncă. Iar validarea acestora este dată de impresionanta operă publicistică și editorială, dar și de vizibilitatea și audiența „vocii” sale critice, tot mai proeminentă și respectată la nivel național.

La frumoasa (eram tentat să scriu venerabila!, dar lăsăm asta pentru altă dată) vârstă pe care, în zi de Mare Sărbătoare, o aniversezi, îți urez: Întru Mulți Ani să ne Trăiești, că ne Trebuiești!

Cu aleasă prețuire,

Al. D. FUNDUIANU