Un coș de fum aprins – pericol pentru o casă din Durnești

O casă din localitatea Durnești a fost la un pas de incendiu, după ce funinginea din coșul de fum s-a aprins. Din fericire, intervenția promptă a pompierilor de la Garda Trușești a prevenit o tragedie.
Pentru siguranța voastră și a celor dragi, ISU Botoșani vă reamintește câteva măsuri esențiale:
✅ Verificați coșurile de fum – fisurile pot permite scânteilor să aprindă materialele din jur
✅ Curățați periodic coșurile – funinginea acumulată poate lua foc!
✅ Tencuiți și văruiți partea din pod – fisurile devin vizibile mai ușor
✅ Izolați coșul de elementele din lemn la trecerea prin planșeu
✅ Păstrați distanța între coș și acoperișul combustibil

 

