Un biciclist băut, pericol în traficul rutier

La data de 02 februarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, în localitatea Stăuceni, s-a produs un accident rutier.

În urma deplasării la fața locului și din verificările efectuate, s-a constatat faptul că, un tânăr, de 25 de ani, din aceeași localitate, în timp ce se deplasa pe bicicletă prin localitate, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi impactat un cap de pod.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de peste 1.200 lei pentru faptul că se deplasa cu bicicleta pe drumul public fiind sub influența alcoolului.

Polițiștii botoșăneni recomandă bicicliștilor: