Un biciclist băut, pericol în traficul rutier

La data de 02 februarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, în localitatea Stăuceni, s-a produs un accident rutier.
În urma deplasării la fața locului și din verificările efectuate, s-a constatat faptul că, un tânăr, de 25 de ani, din aceeași localitate, în timp ce se deplasa pe bicicletă prin localitate, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi impactat un cap de pod.
Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de peste 1.200 lei pentru faptul că se deplasa cu bicicleta pe drumul public fiind sub influența alcoolului.
Polițiștii botoșăneni recomandă bicicliștilor:
- nu circulaţi cu bicicleta dacă ați consumat băuturi alcoolice!
- pentru a circula pe drumul public, bicicleta trebuie să fie echipată corespunzător (dispozitiv de frânare, mijloc de avertizare sonoră, lumină de culoare albă sau galbenă în faţă, lumină de culoare roşie în spate şi cel puţin un element reflectorizant de aceeaşi culoare);
- înainte de a pătrunde cu bicicleta pe arterele prioritare, reduceţi viteza, asiguraţi-vă temeinic şi acordaţi prioritate de trecere celor în drept!
- înainte de a schimba direcţia de mers, mai ales spre stânga sau la depăşire, asiguraţi-vă că nu se apropie niciun autovehicul!
- la schimbarea direcţiei de mers, chiar dacă aveţi prioritate de trecere, asiguraţi-vă că ceilalţi participanţi la trafic v-au observat și au înţeles intenţia dumneavoastră!
- nu traversați carosabilul pe bicicletă, pe trecerile pentru pietoni!