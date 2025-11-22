Un bărbat din Coțușca, urmărit internațional, depistat în Botoșani

La data de 21 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri au identificat un bărbat, de 47 de ani, din comuna Coțușca, pe numele căruia era emis un mandat de arestare de către autoritățile germane. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, constând în aceea că, în luna februarie 2025, ar fi pătruns fără drept într-un local din Germania, de unde ar fi sustras aproximativ 1.000 de euro numerar și ar fi creat daune materiale în valoare de mii de euro, prin modul în care a acționat pentru a comite fapta. Bărbatul a fost depistat în municipiul Botoșani, fiind reținut, în vederea prezentării în fața instanței de judecată cu propunere de arestare provizorie pentru extrădare către autoritățile germane.