Un bărbat care a provocat un accident rutier fiind sub influența alcoolului, a fost reținut de polițiști

La data de 16 august 2025 polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că pe DJ 282, în localitatea Todireni, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești, iar conducătorul auto este posbil sa fie sub influența alcoolului. În urma deplasării la fața locului s-a stabilit următoarea situație de fapt: Un bărbat de 53 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DJ 282 în localitatea Todireni, pe un sector de drum în aliniament, a pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a întrat într-un alt auto parcat pe marginea părții carosabile, care, de asemenea a întrat în alt autoturism parcat. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unui tânăr, de 25 de ani, pieton, care se afla între doua dintre autoturismele lovite. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, valoarea rezultată fiind de 1, 22 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Botoșani.