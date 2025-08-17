Un bărbat a fost rănit în urma unui accident rutier produs în localitatea Todireni

Un bărbat, în vârstă de 26 de ani, a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, în această seară, în localitatea Todireni. În eveniment au fost implicate patru autoturisme.

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, ambulanța de terapie intensivă mobilă SMURD, dar și o ambulanță SAJ.

Aceștia au constat faptul că nu erau persoane încarcerate. În urma evenimentului, un pieton a fost rănit, fiind conștient. Aceasta a fost preluat, inițial, de echipajul SAJ și, ulterior, de cel de terapie intensivă mobilă SMURD, fiind transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, fiind deconectate bornele bateriilor.