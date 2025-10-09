Un autoturism parcat în fața unei gospodării din localitatea Leorda a luat foc, în această seară. Din fericire, nu au fost persoane rănite.

Conducătoarea auto a observat că iese fum din compartimentul motor la scurt timp după ce a parcat vehiculul.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat că mașina ardea în proporție de aproximativ 70% și au stins flăcările înainte ca acestea să se extindă la mai mulți arbori din apropiere.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.

Recomandări preventive pentru conducătorii auto: verificați periodic instalația electrică și sistemul de alimentare cu combustibil; asigurați-vă că echipamentele de iluminat nu sunt defecte sau neizolate; verificați dacă există scurgeri de carburanți sau lubrifianți; nu faceți improvizații la instalația electrică; verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.