vineri 10 octombrie, 2025
Un autoturism parcat în fața unei gospodării din localitatea Leorda a luat foc

Un autoturism parcat în fața unei gospodării din localitatea Leorda a luat foc, în această seară. Din fericire, nu au fost persoane rănite.
Conducătoarea auto a observat că iese fum din compartimentul motor la scurt timp după ce a parcat vehiculul.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat că mașina ardea în proporție de aproximativ 70% și au stins flăcările înainte ca acestea să se extindă la mai mulți arbori din apropiere.
Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.
Recomandări preventive pentru conducătorii auto:  verificați periodic instalația electrică și sistemul de alimentare cu combustibil;  asigurați-vă că echipamentele de iluminat nu sunt defecte sau neizolate;  verificați dacă există scurgeri de carburanți sau lubrifianți;  nu faceți improvizații la instalația electrică;  verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.
Pompierii reamintesc faptul că respectarea acestor măsuri de prevenire poate reduce riscul producerii unor incendii la autovehicule și poate salva vieți.

 

