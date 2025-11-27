Un aliat de nădejde la misiunile jandarmilor botoșăneni: CIHA, o cățelușă de nota 10

De la începutul noului an școlar, cățelușa Ciha participă la misiunile jandarmilor pentru siguranța elevilor botoșăneni.

La ora când elevii pornesc spre școli, Ciha acționează deja în zona acestora pentru prevenirea unor incidente nedorite, împreună cu conductorul ei, plutonierul major Alin Vărvăruc.

În anul 2021, Ciha a absolvit, cu nota10, cursul de dresaj desfășurat la Centrul Chinologic Sibiu al Ministerului Afacerilor Interne în specializarea patrulare si Interventie.

La varsta de șase ani, ea are o stare de sănătate foarte bună, care îi permite să execute cu succes o gamă largă de misiuni în cadrul dispozitivului de ordine publică.

Calități native precum capacitatea bună de învățare, ascultarea, echilibrul mental, rezistența și adaptabilitatea au făcut din Ciha un foarte bun câine de serviciu, cu rezultate deosebite obținute alături de conductorul său.

Limita de vârstă pentru un câine de serviciu este de 6 ani de la data specializării, dar, dacă își păstrează capacitatea de lucru și are o stare de sănătate bună, poate fi menținut în aceeași specializare până la limita posibilităților normale fiziologice de lucru, cu condiția să fie reatestat anual.

Sperăm că Ciha să îndeplinească aceste condiții pentru cât mai mult timp și să contribuie cu eficiență, în continuare, la menținerea unui climat de siguranță în zona școlilor. (Comunicat IJJ Botoșani)