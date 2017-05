Turneul International Stradivarius ajuns la editia a X a, aduce ANOTIMPURILE lui Astor Piazzola; 15 concerte, 14 orașe din România, Mihăileni Botoșani-CASA ENESCU, și Franța

Turneul International Stradivarius ajuns la editia a Xa aduce ANOTIMPURILE lui Astor Piazzola

Violonistul Alexandru Tomescu, pianista Sînziana Mircea și bandoneonistul Omar Massa au plecat pe 13 mai pînă în 9 iunie în Turneul Internațional Stradivarius 2017, turneu ajuns la a X a ediție. O călătorie muzicală – culturală înclaret.ro

14 centre culturale din Romania, Mihăileni-Botoșani și Franta care aduce în fața publicului un repertoriu de excepție, interpretând muzica ANOTIMPURILE de ASTOR PIAZZOLA și dansurile spaniole compuse de MANUEL DE FALLA, ENRIQUE GRANADOS, PABLO DE SARASATE.

În 10ani Turneul Internațional Stradivarius a parcurs o călătorie minunată, plină de experiențe exprimate prin Muzică, Atitudine, Valori si, mai presus de orice prin apropierea de publicul mai tânăr și neexperimentat. An de an, Turneul a adus la concerte un număr tot mai mare de spectatori, peste 10.000 oameni iubitori ai muzicii, din toate categoriile de vârstă. Violonistul Alexandru TOMESCU, liderul acestui proiect, crede în angajamente pe termen lung, în întâlniri care rezistă timpului și își dezvoltă adevărata valoare, asemeni muzicii.

Muzica, dar mai ales muzica clasică, poate părea o formă de artă greu de pătruns, doar pentru cunoscători. Dar, Muzica Clasică oferă multă deschidere către tot publicul care iubește sunetul, pentru că oferă emoție și este o formă complexă de comunicare. Publicul sesizează legătura dintre muzică, expresie, formă, culoare, imagine și tot ansamblul stărilor, dar și activitățile care se desfășoară pe scenă: de la mișcare, teatru, muzică până la poveste.

Turneul Internațional Stradivarius 2017 – aduce concertul ANOTIMPURILE- în fața publicului, oferind un adevărat regal muzical cu Violonistul Alexandru Tomescu și Vioara Stradivarius Elder-Voicu, tânăra pianistă Sînziana Mircea și renumitul bandoneonistul argentianian, Omar Massa pe muzica lui Astor Piazzolla: Anotimpurile , Granados-Kreisler: Dans spaniol , De Falla – Kreisler: Dans spaniol din “La vida breve”, Albeniz-Kreisler: Malaguena, Albeniz : Tango, Sarasate: Romanta Andaluza, Sarasate: Zapateado, Sarasate: Jota Navarra, Piazzolla: Nightclub 1960.

15 concerte, 14 orașe din România, Mihăileni Botoșani-CASA ENESCU, și Franta, în perioada 13mai-9iunie 2017, debutând pe 13 mai la Brasov-Centrul Cultural Reduta, 14mai-Pitesti-Filarmonica, ajunge pe 16 mai-Tirgu-Mures-Filarmonica de Stat, 17mai-Cluj-Napoca-Sala Auditorium Maximum, 18mai-Sinagoga Bistrita, 20 mai-Timisoara-Filarmonica Banatul, 21mai- Sebes-Centrul Cultural „Lucian Blaga”, 23 mai-Onești-Biblioteca Radu Rosetti, 24 mai-Piatra Neamt-Cinema Dacia-Panoramic, 25mai-Iasi, 29mai-Craiova-Filarmonica „Oltenia”, 30 mai-Bucuresti-Casa Radio, 1iunie-Siviu-Muzeul Brukenthal, 9 mai-Tirgu-Jiu-Parcul Coloanei fără sfârșit.

Turneul Internațional Stradivarius 2017-ANOTIMPURILE continuă să fie dedicat proiectului de Restaurarea Casei George Enescu-Mihaileni Botosani și crearea de cursuri de pregătire muzicală pentru tinerii din zonă și din toată țara, Master Class de vioară, toate într-o serie de evenimente dedicate marelui muzician George Enescu.

Alexandru Tomescu a declarat : ”Peste 150 de spectacole, la care au venit peste 75.000 spectatori, peste 100.000 km parcursi (pe drumurile din Romania…, asa ca s-au simtit cel putin dublu!). Mii de ore de studiu, imposibil de contabilizat. Sprijinirea a numeroase cauze sociale si umanitare (Asociatia Nevazatorilor din Romania, protezarea copiilor hipoacuzici, dotarea sectiei de cardiologie a spitalului de copii Marie Curie, Hope and Homes for Children Romania, salvarea casei Enescu, deschiderea Academiei de Muzica si Arte Vizuale de la Mihaileni)- colaborarea cu numerosi artisti, fie ei muzicieni, actori, pictori, producatori video, light designeri, regizori, fotografi – si lista poate continua, pentru a va putea oferi de fiecare data un spectacol altfel, in care muzica sa isi gaseasca calea catre inima si sufletul Dvs.

“Doar un inceput” ar spune vioara Stradivarius, la cei 315 ani ai ei…

Dupa cum vedeti, este greu de exprimat in cuvinte ceea ce reprezinta acest turneu. Cred ca de aceea a fost inventata muzica, pentru a putea spune ceea ce inima simte, dar cuvintele sunt prea neindemanatice pentru a zugravi. Acum, dupa ce am trecut impreuna, in turneele precedente prin muzica lui Paganini, a lui Bach sau a lui Bartok, suntem cu totii gata sa exploram o muzica pe cat de pasionala, pe atat de meditativa sau melancolica. Cred ca nu il poti intelege cu adevarat pe Astor Piazzolla daca nu stii de unde a pornit totul, din peninsula iberica… Voi avea alaturi de mine, in acest demers indraznet, doi artisti remarcabili: pianista Sinziana Mircea si bandoneonistul Omar Massa. Pe Sinziana o stiu inca de cand era eleva de liceu si in acelasi timp o foarte activa membra a Fundatiei Culturale Remember Enescu. Am cantat impreuna pentru prima data in cadrul concertelor dedicate tinerilor, organizate de Teatrul ACT. Apoi a plecat la studii in strainatate: Germania, Anglia, Italia. Spre surpriza multora, Sinziana a ales sa vina in Romania pentru a-si continua cariera muzicala. Mi-am dat seama ca suntem animati de acelasi entuziasm si – de ce nu – idealism, asa ca intalnirea noastra in acest turneu a venit cat se poate de firesc. In acelasi timp, doresc sa duc mai departe munca inceputa de parintii mei in Fundatia Remember Enescu de promovare activa a tinerilor muzicieni deosebit de valorosi.

Omar Massa e un artist cuceritor. Muzica lui Piazzolla are nevoie de bandoneon ca de aer. Omar aduce pe scena de concert a turneului Stradivarius un autentic aer argentinian; instrumentul sau, un bandoneon vechi de peste 100 de ani se va acorda perfect cu vioara Stradivarius, indiferent de anotimpul de la Buenos Aires in care ne vom gasi.

Orice incheiere poate fi in acelasi timp si un nou inceput. Turneul merge mai departe, fiindca muzica nu se sfarseste niciodata. Va invit sa va bucurati de ea !

Pianista Sinziana Mircea declară că: ”Pentru mine, a face parte din Turneul Stradivarius este un vis devenit realitate. Urmaresc acest turneu inca de la prima editie, din sala de concert, respirand la unison cu alti mii melomani aflati sub vraja muzicii clasice si a viorii Stradivarius sub arcusul lui Alexandru Tomescu. Acum traiesc aceasta experienta de pe scena iar emotia si bucuria sunt infinit mai intense. Este o mare onoare pentru mine sa ma aflu pe scena Turneului Stradivarius alaturi de Alexandru Tomescu si Omar Massa, doi artisti exceptionali alaturi de care descopar in fiecare zi frumusetea si magia muzicii lui Piazzolla, Granados, Sarasate, de Falla si Albeniz. Acest turneu este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le-am primit vreodata si cu adevarat ma bucur de fiecare clipa. Sper ca si publicul sa se bucure alaturi de noi de acest minunat anotimp al muzicii si al visarii.’’

Bandoneon Omar Massa spune că: ”It is a big pleasure and honour to share the stage with such wonderful musicians. I already said to Alex when we recorded the CD that his work with the “Seasons of Buenos Aires” is probably the best version I ever heard of this arrangement . Not only because of his amazing technique on the Violin but because of his sensitive and passion with the music. He is playing the “Seasons” with his heart, not with his fingers and I think Astor Piazzolla would love that.”

Casa din Mihăileni a aparținut bunicilor dupa mama ai lui George Enescu, preotului Ioan Cosmovici si soției sale, Zenovia. Acolo, s-a născut, în 1839, mama compozitorului, Maria Cosmovici, devenită mai târziu Maria Enescu. Tot acolo, Maria Enescu a și murit, în martie 1909.

Proiectul ANOTIMPURILE- #10 TURNEUL INTERNAȚIONAL STRADIVARIUS are ca partenerI: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE- Partener principal, ENEL Romania, SELGROS Romania, Mercedes-Benz-Vans-mAȘINA OFICIALĂ A turneului, Angelli, UPC, Tuca, Zbârcea, Asociații, Securitas, Apa Nova, Distributione Corto Plazo, Molecule-F, co-producători TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ și RADIO ROMÂNIA, ORDINUL ARHITECȚILOR ȘI FUNDAȚIA PRO PATRIMONIO, Parteneri media: Adevărul, Rfi, Dilema Veche, SmartFm.

Organizatori: Fundația „REMEMBER ENESCU” și Asociația BrandYOU –UP.

Alexandru Tomescu este artistul care a creat o revoluție în muzica clasică românească, dovedind că poate îmblânzi orice formă de muzică. A câștigat cele mai mari competiții muzicale ale lumii: de la Concursul „Paganini”sau „Marguerite Long-Jacques Thibaud”,la Concursul Internaţional de vioară „George Enescu”.

Alexandru TOMESCU a câștigat în 2013, pentru a doua oară, în urma unui concurs național organizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, dreptul de a cânta pentru următorii 5 ani pe vioara STRADIVARIUS Elder Voicu.Vioara Stradivarius Elder, folosită timp de patru decenii de maestrul Ion Voicu, este considerată a fi una dintre cele mai frumoase și bine conservate VIORI STRADIVARIUS din lume.

Cu o carieră fantastică în Europa și în lume, succese în săli precum Théâtre des Champs Elysées-Paris, Carnegie Hall – New York sau Metropolitan Arts Centre- Tokio, Alexandru Tomescu a ales România, propunând publicului, an de an, în concerte live, fără pauză și fără partitură – cele mai ample și dificile integrale pentru vioară solo – Paganini, Ysaÿe, Bach .An de an susține Master Classuri cu tineri muzicieni din țară și străinătate.

Pianista SINZIANA MIRCEA- concertat în Statele Unite ale Americii, Japonia, China și Europa, pe scene precum Carnegie Hall, Tokyo Metropolitan Theater, Harbin Concert Hall, Yangzhou Concert Hall, St Martin-in-the-Fields Londra, Cheltenham, Town Hall, Ateneul Roman si altele.

Anul 2016 a marcat lansarea CD-ul său de debut la Editura Casa Radio, intitulat ‘’Nihil Sine Deo – Nimic fără Dumnezeu’’, clasat pe locul 3 in competitia ‘’Discul de muzica clasică al anului 2016’’ organizat de Radio Romania Muzical. Inregistrari live din concertele sale au fost difuzate in numeroase randuri la BBC Radio 3, Radio Romania Muzical, radiourile nationale din Polonia, Suedia, Norvegia, Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia, Croatia, Slovacia etc.

Sinziana a obtinut diploma de licenta cu calificativul maxim la Hochschule fur Musik und TanzKöln, Germania si diploma de masterat la Guildhall School of Music and Drama Londra, unde a fost admisa cu bursa integrala de studii oferita de Steinway & Sons UK. In paralel, pianista s-a perfectionat la Accademia Pianistica Imola “Incontri col Maestro” din Italia.

Sinziana Mircea a debutat pe scena Ateneului Roman la vârsta de 7 ani și a susținut primul recital in SUA la 11 ani. Au urmat turnee in SUA la vârsta de 14 ani (Washington DC, Chicago, Georgetown), în Japonia la vârsta de 20 de ani (Tokyo, Toyama, Okayama) și cel mai recent in China (Harbin, Dalian, Yangzhou, Nanjing, Wuxi). a obținut numeroase premii în competiții naționale și internaționale, cel mai recent fiind Premiul de Debut la Miami International Piano Festival Academy (2016). În anul 2014 a devenit primul bursier român al Van Cliburn Foundation & TCU School of Music, SUA, fiind invitata să participe la ’’PianoTexas Festival & Academy’’, în urma unor selecții extrem de riguroase la nivel mondial.

Sînziana Mircea, tanara pianista s-a aflat sub îndrumarea profesorilor Ronan O’Hora, Boris Petrushansky, Verona Maier, Olga Szel, Stela Dragulin, si Elena Dumitrescu. De asemenea, a participat la numeroase cursuri de maiestrie cu mari personalități, precum pianștii Aldo Ciccolini, Dan Grigore, Veda Kaplinsky, Dominique Merlet.

Bandoneonistul OMAR MASSA- s-a născut în 1981 la Buenos Aires – Argentina. A început să înveţe pianul de la cinci ani, iar la şapte ani şi-a făcut debutul la Café Tortoni, o celebră casă de tango din Buenos Aires, cu muzică de Astor Piazzolla. La 12 ani a intrat la Conservatorul Naţional de Muzică, unde a studiat bandoneon cu mari profesori precum Rodolfo Mederos, Marcos Madrigal şi Julio Pane. A fost de asemenea discipol al Maestrului Alejandro Barletta. •Unul dintre marile evenimente la care a participat a avut loc în martie 2011, când l-a acompaniat pe Placido Domingo în faţa unui public de 120.000 de oameni, la Buenos Aires, Arena 9 de Julio. Tot atunci a cântat cu soprana Virginia Tola şi Filarmonica din Buenos Aires şi a dirijat Ansamblul de bandoneon cu care Placido Domingo a decis să încheie concertul din Argentina. •Au urmat multe alte săli mari din Europa, Asia şi America, Lincoln Center (New York – USA), The National Concert Hall (Dublin – Irlanda) şi National Theatre La Castellana (Bogotá – Colombia).În afara repertoriului cult contemporan pentru bandoneon, Omar a abordat în concertele sale şi muzica barocă. Activitatea sa de creaţie a dat roade prin mai multe lucrări pentru ansamblu, precum Suite Patagonia şi Concertango din 2013.

Omar Massa susţine cursuri de masterclasses la bandoneon pe muzica lui Astor Piazzolla la National Conservatory of Music, Higher School of Music and National Autonomous University of Mexico.

Departament Comunicare- Turneul Internațional Stradivarius 2017