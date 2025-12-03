Trei victime în urma unui accident petrecut la ieșirea din Dorohoi spre Șendriceni

Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, în urmă cu puțin timp, la ieșirea din municipiul Dorohoi spre Șendriceni. În eveniment au fost implicate două autoturisme.

La fața locului au intervenit rapid pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Aceștia au constatat că nu erau persoane încarcerate. Conducătoarele auto, de 19 și 25 de ani, dar și un copil de 2 ani, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu.