Trei tineri reținuți de polițiști pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe

La data de 5 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a trei tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, din comuna Lunca, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceștia, la data de 4 octombrie 2025, în timp ce se aflau pe strada Calea Națională, din municipiul Botoșani, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, ar fi agresat fizic alți doi tineri, în vârstă de 21, respectiv 25 de ani, din comuna Lunca.

Prin actele comise de către tineri, a fost tulburată astfel ordinea și liniștea publică. Totodată, persoanele implicate în altercație au fost sancționate contravențional pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991.

Cei trei tineri au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe.