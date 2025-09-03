Trei persoane au murit, iar alte 15 au ajuns la spital în urma gravului accident rutier produs între localitățile Santa Mare și Dămideni

Conduceți prudent: trei persoane au murit, iar alte 15 au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs, în această dimineață, pe DN 24 C, între localitățile Santa Mare și Dămideni. În eveniment au fost implicate un microbuz și un autoturism.

Având în vedere faptul că, din primele informații, erau implicate mai multe persoane, la ora 07:44, la nivelul județului Botoșani s-a declanșat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului, au fost alocate: o autospecială de stingere, una descarcerare, patru ambulanțe SMURD, din care și cea de terapie intensivă mobilă, autospeciala de transport personal și victime multiple, patru ambulanțe SAJ și un elicopter SMURD.

Aceștia au constatat faptul că în autoturism erau patru persoane încarcerate, iar în microbuz trei. Pompierii au acționat pentru scoaterea acestora din interior. Victimele au fost preluate de echipajele medicale.

Trei dintre ele erau în stop cardio-respirator și s-au început, imediat, manevrele de resuscitare. Din nefericire, medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru acestea, fiind declarate decedate.

O persoană, conștientă, dar în stare critică, a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la un spital de specialitate din Iași, iar 14 la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Botoșani. Două dintre ele au plecat de la fața locului cu mijlace proprii.

La ora 09:40, a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție.