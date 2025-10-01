Trei metri cubi de material lemnos, confiscat de către polițiști

La data de 30 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vârfu Câmpului, au oprit pentru control, în localitatea Vârfu Câmpului, o autoutilitară condusă de către un tânăr, de 25 de ani, din județul Suceava.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că acesta transporta aproximativ trei metri cubi de material lemnos, fără a deține documentele legale de proveniență.

Tânărul a fost sancționat contravențional, conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar cantitatea de material lemnos a fost supusă confiscării.