Trecerea la nivel cu calea ferată, în atenția polițiștilor rutieri

La data de 14 octombrie 2025 polițiști din cadrul Serviciului Rutier și cei ai formațiunilor rutiere din județul Botoșani au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere produse în zona trecerilor la nivel cu calea ferată, fără bariere. Acțiunea, la care au participat polițiștii rutieri, s-a desfășurat în tot județul Botoșani. În urma activităților, polițiștii au aplicat 44 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 10.000 de lei, dintre care 16 pentru nerespectarea legislației rutiere în ceea ce privește trecerea la nivel cu calea ferată. De asemenea, au fost reținute, în vederea suspendării, trei permise de conducere.

Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, polițiștii botoșăneni vă recomandă:

Acordați întotdeauna atenție când vă apropiați de o trecere la nivel cu calea ferată, mai ales dacă aceasta este fără bariere. O clipă de neatenție poate duce la accidente grave sau chiar tragice.

Respectați semnalele și indicatoarele rutiere din apropierea trecerilor feroviare și opriți întotdeauna.

Nu folosiți telefonul mobil și evitați orice alte activități care vă distrag atenția în timp ce conduceți.

Purtați centura de siguranță pentru protecția dumneavoastră și a pasagerilor.

Verificați periodic starea tehnică a autovehiculului pentru a evita defecțiuni care pot periclita siguranța în trafic.

Siguranța pe drumurile publice este responsabilitatea fiecăruia dintre noi!