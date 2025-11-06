Transportatorii de mărfuri verificați de polițiști

La data de 5 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru verificarea legalității transportatorilor de marfă, precum și a respectării timpilor de conducere, repaus și odihnă de către aceștia. În cadrul activităților desfășurate au fost controlate peste 40 de autovehicule de transport marfă, prilej cu care au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 12.000 de lei. Dintre sancțiuni, șase au fost aplicate pentru nerespectarea indicatorului de tonaj, iar 18 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea timpilor de conducere, repaus și odihnă.