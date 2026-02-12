Transportatorii de marfă și de persoane, verificați de polițiști

La data de 11 februarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru verificarea legalității transportatorilor de marfă și de persoane de pe raza județului Botoșani. În cadrul activităților desfășurate au fost verificate 64 de autovehicule, dintre care 35 erau transportatori autorizați. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 9.000 de lei, patru dintre acestea, în valoare de 6.000 de lei, au fost aplicate transportatorilor autorizați care nu au respectat prevederile legale.