Transportatori de marfă și de persoane, verificați de polițiști

În perioada 17-23 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru verificarea legalității transportatorilor de marfă și de persoane de pe raza județului Botoșani. În cadrul activităților desfășurate au fost aplicate 109 sancțiuni contravenționale, transportatorilor de marfă și 26 de sancțiuni transportatorilor de persoane. Totodată, au fost imobilizate trei camioane, din cauza faptului că nu au respectat timpii de odihnă, conducătorii auto fiind sancționați cu amendă în valoare totală de 12.000 de lei.