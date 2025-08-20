Transport public neautorizat

La data de 18 august 2025, polițiștii din cadrul Poliței Orașului Darabani au oprit pentru control, pe drumul național DN 29A, un autoturism condus de un bărbat, de 58 de ani, din comuna Hudești.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta transporta trei persoane, în regim taxi, fără a fi autorizat în acest sens.

Față de conducătorul auto a fost dispusă măsura sancționării contravenționale, cu amendă în valoare de 4.000 de lei, totodată, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule, pentru o perioadă de 6 luni.

Depistat la volan, deși nu avea acest drept

La data de 18 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au oprit pentru control, pe drumul public din comuna Mihălășeni, un autovehicul condus de un bărbat, de 57 de ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Mai mult decât atât, în urma testării cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis.