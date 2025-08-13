Transport public neautorizat

La data de 12 august 2025, polițiștii din cadrul Serviciul Rutier au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Mihai Eminescu, un autoturism condus de un bărbat, de 54 de ani, din municipiul Dorohoi.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta transporta trei persoane, în regim taxi, fără a fi autorizat în acest sens.

Față de conducătorul auto a fost dispusă măsura sancționării contravenționale, cu amendă în valoare de 1.000 de lei, totodată, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule, pentru o perioadă de 6 luni.