Tragedie la Ștefănești: bărbat găsit decedat în casa cuprinsă de flăcări

Pompierii au fost solicitați să intervină, miercuri seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă din orașul Ștefănești. Vecinii au observat flăcările și au sunat după ajutor.

La fața locului s-au deplasat, în cel mai scurt timp, două echipaje din cadrul Gărzilor de Intervenție Ștefănești și Trușești, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ștefănești. Aceștia au constatat faptul că locuința ardea în totalitate. În urma verificărilor efectuate, proprietarul casei, în vârstă de 63 de ani, a fost găsit decedat, în holul casei.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un aparat de încălzire lăsat sub tensiune (radiator electric).

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu ce poate apărea pe timpul exploatării aparatelor de încălzire electrice recomandăm cetățenilor să le supravegheze în permanență.

De asemenea, trebuie să se asigure că aparatele electrice sunt prevazute cu protecție împotriva supraîncălzirii. Totodată, cele care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au ştecher nu trebuie folosite.