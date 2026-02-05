Tragedie la Călărași: femeie decedată în urma unui incendiu izbucnit la locuința sa

O femeie în vârstă de 80 de ani din localitatea Călărași a fost găsită decedată în această dimineață, în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa. Alarma a fost dată de un vecin.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești, cu o autospecială de stingere, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Călărași.

Salvatorii au constatat că ardeau bunurile din două camere și o parte din acoperiș. Din păcate, proprietara a fost găsită într-una dintre camerele afectate, iar echipajul medical a declarat decesul. Incendiul a fost stins în limitele găsite.