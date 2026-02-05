joi 5 februarie, 2026
Tragedie la Călărași: femeie decedată în urma unui incendiu izbucnit la locuința sa

Tragedie la Călărași: femeie decedată în urma unui incendiu izbucnit la locuința sa

O femeie în vârstă de 80 de ani din localitatea Călărași a fost găsită decedată în această dimineață, în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa. Alarma a fost dată de un vecin.
La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești, cu o autospecială de stingere, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Călărași.
Salvatorii au constatat că ardeau bunurile din două camere și o parte din acoperiș. Din păcate, proprietara a fost găsită într-una dintre camerele afectate, iar echipajul medical a declarat decesul. Incendiul a fost stins în limitele găsite.
Cauza probabilă: jar căzut din sobă pe materiale combustibile, incendiul fiind observat și anunțat cu întârziere.
ISU BOTOȘANI

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus