Tractor răsturnat în șanț la Suharău, cu trei victime

Trei bărbați au ajuns la spital după ce tractorul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț, în localitatea Suharău. Accidentul a avut loc în noaptea trecută și a fost anunțat la 112 puțin după ora 01:00. La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani și Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și două echipaje aparținând Serviciului Județean de Ambulanță. Salvatorii au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Cele trei persoane care erau în tractor în momentul producerii evenimentului au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu. Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.